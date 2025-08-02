Большинство россиян с зарплатой от 1 млн рублей работают в Москве и Петербурге

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Наибольшее число россиян, которые имеют заработную платы в размере от 1 млн рублей, работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По состоянию на апрель 2025 года число российских граждан с указанной зарплатой достигло 45 428 человек, что почти в два раза больше по сравнению с 2023 годом (24 400 человек).

В столице миллионную зарплату получают 28 097 человек, в Петербурге — 3,8 тысячи граждан, в Подмосковье — 3,3 тысячи.

В список российских регионов по такой зарплате также попали Свердловская область (892 человека), Татарстан (777 человек), Краснодарский край (498 человек), Нижегородская область (468 человек) и другие.

При этом в 2025 году работники с зарплатой в 1 млн рублей впервые появились в Ингушетии (1 человек) и Северной Осетии (восемь человек).

Единственными двумя регионами Российской Федерации, где граждане не получают зарплату в 1 млн рублей оказались Еврейская автономная область и Калмыкия.