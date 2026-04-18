М️инприроды СО: лесопожарные силы локализовали пожар у Грушинской поляны

️Лесопожарные силы минприроды локализовали пожар у Грушинской поляны. 18 апреля возгорание в Задельненском участковом лесничестве обнаружили камеры видеонаблюдения. На место выдвинулись бригады и техника с пяти ближайших лесопожарных станций.

Пожар удалось локализовать на площади 2 га.

От лесопожарных сил минприроды работали 10 единиц техники, включая противопожарный трактор и три автоцистерны, 32 человека личного состава. Также привлекались силы МЧС.

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Лесная охрана Самарской области задержала нарушителя на месте – его уже доставили в полицию, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: пресс-служба минприроды СО