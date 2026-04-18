Россиянам напомнили, что отгулы теперь сгорают через год

Я нашел ошибку
Главные новости:
18 апреля Самарская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава автограда, в обломок БПЛА упал в лес, он загорелся.
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести замену паспорта в 60 лет. По мнению депутата, средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека меняется, что создает трудности при идентификации личности.
18 апреля возгорание в Задельненском участковом лесничестве обнаружили камеры видеонаблюдения. На место выдвинулись бригады и техника с пяти ближайших лесопожарных станций.
В комментарии «Газете.Ru» Юлия Воинова, руководитель отдела кадрового учета компании Newstaff напомнила, что отгулы можно использовать только в течение года с даты переработки.
Торакальный хирург высшей категории Самарского областном онкодиспансера Олег Ермаков умер 17 апреля 2026 года.
16 и 17 апреля в преддверии премьеры САТОБ посетил ректор ФГБОУ ВО «ГИТИС», заслуженный деятель искусств России, профессор Григорий Заславский – руководитель проекта «Дебют в России» (реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив).  
В следующем матче "Крылья Советов" в рамках 26 тура Мир РПЛ в гостях встречаются с "Сочи". Игра состоится во вторник, 21 апреля, в 18:30.
18 апреля в 14:25 водитель автомобиля Renault Sandero, при осуществлении поворота, напротив дома № 15 по улице Ногина, допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.04
EUR 89.63
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

272
Даже если вы аккуратно фиксируете каждый день заработанного отгула (день отдыха, выбранный работником за работу в выходной или праздничный день), есть риск остаться без компенсации — из-за ошибок в документах или незнания новых правил. В комментарии «Газете.Ru» Юлия Воинова, руководитель отдела кадрового учета мультисервисной компании Newstaff напомнила, что отгулы можно использовать только в течение года с даты переработки.

Эксперт отмечает: «С марта прошлого года, благодаря изменениям в Трудовом законодательстве (статья 153 ТК РФ), отгулы фактически приравняли к дням неиспользованного отпуска, за которые при увольнении (если они не были использованы и не успели «сгореть») сотрудник должен получить денежную компенсацию, при этом ограничили срок действия отгулов одним годом со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день. Использовать отгул заранее, до наступления дня работы в выходной или нерабочий праздничный день, также нельзя».

Воинова приводит наглядный пример по срокам действия отгула: «Петр работал в праздничный день 8 марта 2026 года и выбрал за работу в праздничный день в виде компенсации день отдыха (отгул). Петру необходимо будет использовать свой отгул в период с 9 марта 2026 года до 7 марта 2027 года включительно, иначе он «сгорит».
Как же правильно фиксировать отгулы? «Сотруднику, чтобы не запутаться, рекомендую заранее выбирать и указывать в соглашении о привлечении к работе конкретный выходной или нерабочий праздничный день отдыха (с учетом срока действия отгула, указанного выше). Если такое невозможно, — продолжает эксперт, — сотруднику следует отмечать в календаре дни, когда отгулы закончатся (день работы в выходной или праздничный день плюс 1 год минус 1 день), а при оформлении таких дней не забывать просматривать свой календарь отгулов».

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
459
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
967
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
603
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
825
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
629
Весь список