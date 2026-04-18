В ГД предложили менять паспорт после 60 лет

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил ввести замену паспорта в 60 лет, поскольку средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности.

Парламентарий отметил, что особенно актуально это будет при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, российский паспорт подлежит обязательной замене при достижении 20 и 45 лет.

