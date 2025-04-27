Биолог предупредил о возможном нашествии комаров в Центральной России

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Огромное количество кровососущих комаров может одновременно проснуться в Центральной России в ближайшее время. Об этом предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, из-за прошедшей в регионе мягкой зимы число самок и отложенных ими яиц, успешно перенесших зиму, скорее всего, больше, чем обычно.

"Поэтому, если сейчас установилась в центральной части европейской России теплая погода, если будут дожди, <...> можно предположить, что через две-три недели выйдет <...> большое одновременно количество кровососущих комаров", — приводит слова ученого РИА Новости.

Он также отметил, что, если весна будет жаркая и сухая или, наоборот, очень холодная, с сильными заморозками, тогда, вероятнее, количество насекомых будет не таким большим, поскольку их развитие начинается с яиц, которые должны оказаться в водоемах, лужах, где из них выйдут личинки.

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