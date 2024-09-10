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Беспилотники пытались атаковать Московскую область
Беспилотники пытались атаковать Московскую область
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Беспилотники пытались атаковать Московскую область

10 сентября 2024 09:19
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Беспилотники пытались атаковать Московскую область

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотные летальные аппараты (БПЛА) были уничтожены на подлете к столице и в Московской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников над Раменским городским округом. При отражении атаки дронов загорелась многоэтажка в подмосковном городе Раменское.

До этого мэр столицы сообщил об уничтожении еще трех беспилотных летательных аппаратов в Раменском городском округе. Ранее силы ПВО сбили там два БПЛА, пишет Лента.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при атаке беспилотника в городе Раменское погиб девятилетний ребенок. Он подчеркнул, что у дома дежурят скорая и реанимации.

По словам Воробьева, еще один дрон повредил квартиру на девятом этаже, пострадал один человек. Местных жителей эвакуировали и разместили в пунктах временного проживания в Доме культуры имени Воровского и в школе.

Четыре беспилотника, летевших на Москву, сбили в районе Подольска. Собянин подчеркнул, что пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет, работают экстренные службы.

Кроме того, два дрона были сбиты в Домодедово. Также мэр Москвы сообщил о том, что средства ПВО сбили беспилотник в городском округе Люберцы. В результате происшествия никто не пострадал. Один дрон был уничтожен в городском округе Коломна.

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