Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
АвтоВАЗ начал рабочую неделю с простоя на линии LADA Granta
АвтоВАЗ начал рабочую неделю с простоя на линии LADA Granta
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
В Самаре легковушка столкнулась с грузовиком, и тот врезался в дом
В Самаре легковушка столкнулась с грузовиком, и тот врезался в дом
Самарец приехал забрать купленный телевизор, а прихватил с собой еще чужую технику
Самарец приехал забрать купленный телевизор, а прихватил с собой еще чужую технику
В Тольятти автомобилистка сбила девочку
В Тольятти автомобилистка сбила девочку
Самарцы называют карьеру результатом упорного труда в 1,5 раза чаще, чем везением
Самарцы называют карьеру результатом упорного труда в 1,5 раза чаще, чем везением
По инициативе «Единой России» Правительство РФ выделило более 9 млрд рублей на возведение «умных спортплощадок» в регионах
По инициативе «Единой России» Правительство РФ выделило более 9 млрд рублей на возведение «умных спортплощадок» в регионах
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
-1.13
EUR 86.64
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах

31 января 2022 11:33
108
Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах. В среднем его стоимость составляет 51 рубль 30 копеек за литр, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Самые низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, – в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра бензина АИ-95 там – лишь 35 рублей 70 копеек.

Третье место – у Белоруссии, где литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.

Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах: в пересчете на российскую валюту – 169 рублей 10 копеек за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 150 рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
31 января 2022  12:27
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
30
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
31 января 2022  10:09
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
137
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 января 2022  13:49
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
588
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
29 января 2022  13:38
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
884
Участники обсудили промежуточные результаты и перспективы дальнейшей реализации значимого проекта, имеющего для нашего региона важнейшее религиозное, культурное и туристическое значение.
28 января 2022  20:20
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле
996
Весь список