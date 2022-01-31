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Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах. В среднем его стоимость составляет 51 рубль 30 копеек за литр, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Самые низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, – в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра бензина АИ-95 там – лишь 35 рублей 70 копеек.

Третье место – у Белоруссии, где литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.

Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах: в пересчете на российскую валюту – 169 рублей 10 копеек за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 150 рублей.