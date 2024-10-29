Банкам запретили односторонний ввод новых комиссий

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Право банков в одностороннем порядке увеличивать или вводить новые комиссии по кредитному договору ничтожно, счел Верховный суд. Поводом стал иск о комиссиях за снятие наличных с кредитной карты

Верховный суд России признал ничтожным право банка в одностороннем порядке увеличивать или вводить новые комиссии по кредитному договору, следует из обзора судебной практики по делам о защите прав потребителей.

Поводом для такого решения стал иск россиянина, который требовал признать недействительными условия договора, в котором банк в одностороннем порядке ввел комиссию за снятие любой суммы наличных с кредитной карты. Он также просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда и штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

Суд первой инстанции, апелляционная и кассационная инстанции отказали в удовлетворении иска, сославшись на согласие истца с условиями договора при его подписании. Речь идет о договоре о комплексном банковском обслуживании, в котором было прописано право банка вносить изменения в условия договора и в тарифы в одностороннем порядке, а также изменить ограничения на снятие наличных с кредитной карты. Там также указали, что кредитная карта рассчитана на безналичные расчеты, а выдача наличных денег — «отдельное имущественное благо», а значит, дополнительная возмездная услуга.

Верховный суд не согласился с выводами нижестоящих инстанций о том, что права потребителя банковской услуги не нарушены.

«Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)», — говорится в решении суда.

Верховный суд счел незаконной страховку в кредите без согласия заемщика, пишет РБК.