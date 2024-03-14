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АвтоВАЗ впервые покажет седан Lada Iskra 5 июня

14 марта 2024 12:19
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АвтоВАЗ впервые покажет седан Lada Iskra 5 июня

Первая публичная презентация нового седана Lada Iskra должна состояться 5 июня 2024 года в ходе 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 14 марта сообщает портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на источники на АвтоВАЗе.

Начало производства Lada Iskra запланировано на конец 2024 года, старт продаж намечен на I квартал 2025 года. 26 февраля в эфире телеканала «Тольятти 24» президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, что первая партия Lada Iskra уже произведена, она проходит испытания. Премьера модели, по его словам, состоится в ближайшее время.

Кроме того, в ходе ПМЭФ делегатов планируется перевозить на автомобилях Lada Aura, которые построены на базе Vesta отличается удлиненной на 250 мм колесной базой, рассказывал Соколов 13 марта, пишут "Известия".

29 февраля на основе изображений экстерьера автомобиля Lada Iskra, опубликованных в базе Роспатента, дизайнер Никита Чуйко подготовил рендеры машины, представив серийный вариант новинки АвтоВАЗа.

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