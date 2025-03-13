Автодилеры призвали не ждать скорого возвращения ушедших из РФ брендов

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Слухи о возможном возвращении ушедших автомобильных брендов дезориентируют покупателей и вызывают ложные надежды через ностальгию о возврате «как было раньше». Такое мнение выразил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, передает агентство «Автостат» 13 марта.

Любой массовый бренд в ближайшее время не сможет быть конкурентным на российском рынке без локального производства, уверен он. То, что потребитель станет переплачивать за свою любовь к «вернувшемуся бренду» 30%, которую составит разница в утильсборе, маловероятно, считает Терлюкевич.

Как отметил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, сразу после того, как новости о возможности возвращения ушедших иномарок начали расходиться по СМИ и соцсетям, компания зафиксировала падение трафика, которое доходило до 20–30%. При этом никто не будет откладывать покупку нового авто до возвращения ушедших марок, заявил он.

«Если они и вернутся, то не ранее 2028 года. А на дворе у нас 2025 год. Если человек готов ждать три года, это говорит о том, что ему просто не нужна сейчас машина, и он ждет удобный момент, думая, что совсем скоро они вернутся. Никто никуда не вернется в ближайшие три года», — сказал Иванов.

В свою очередь гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский также заявил, что предпосылок к возвращению в 2025 году ушедших автобрендов нет. Никто из больших игроков не вернется, пока не снимут большинство санкций на автобизнес, пишут "Известия".