Автодилеры призвали не ждать скорого возвращения ушедших из РФ брендов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Особая экономическая зона «Тольятти» входит в число самых эффективных инвестиционных площадок страны.
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» наращивают инвестиции в свои производства
В мероприятии примут участие ведущие российские историки, филологи, краеведы, культурологи и другие специалисты, которые вместе обсудят вопросы книговедения, литературы и отечественной истории.
СОУНБ приглашает на «VIII Гротовские чтения»
Новая работа продолжает предыдущие изыскания команды учёных МНИЦТМ.
Учёные Самарского политеха получили новый грант на исследование твёрдых электролитов с высокими эксплуатационными характеристиками
С 28 по 30 апреля пройдет марафон Знание.Первые Российского общества «Знание», который будет посвящен 80-летию Великой победы.
Пермь и Казань станут площадками «победного» марафона Знание.Первые в ПФО
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
17 марта на сцене Самарского академического театра драмы состоится концерт фестиваля «Дороги Победы»
17 марта на сцене Самарского академического театра драмы состоится концерт фестиваля «Дороги Победы»
АвтоВАЗ объявил о завершении испытаний Lada Iskra
АвтоВАЗ объявил о завершении испытаний Lada Iskra
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0.05
EUR 93.97
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные

Автодилеры призвали не ждать скорого возвращения ушедших из РФ брендов

13 марта 2025 12:51
118
Автодилеры призвали не ждать скорого возвращения ушедших из РФ брендов

Слухи о возможном возвращении ушедших автомобильных брендов дезориентируют покупателей и вызывают ложные надежды через ностальгию о возврате «как было раньше». Такое мнение выразил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, передает агентство «Автостат» 13 марта.

Любой массовый бренд в ближайшее время не сможет быть конкурентным на российском рынке без локального производства, уверен он. То, что потребитель станет переплачивать за свою любовь к «вернувшемуся бренду» 30%, которую составит разница в утильсборе, маловероятно, считает Терлюкевич.

Как отметил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, сразу после того, как новости о возможности возвращения ушедших иномарок начали расходиться по СМИ и соцсетям, компания зафиксировала падение трафика, которое доходило до 20–30%. При этом никто не будет откладывать покупку нового авто до возвращения ушедших марок, заявил он.

«Если они и вернутся, то не ранее 2028 года. А на дворе у нас 2025 год. Если человек готов ждать три года, это говорит о том, что ему просто не нужна сейчас машина, и он ждет удобный момент, думая, что совсем скоро они вернутся. Никто никуда не вернется в ближайшие три года», — сказал Иванов.

В свою очередь гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский также заявил, что предпосылок к возвращению в 2025 году ушедших автобрендов нет. Никто из больших игроков не вернется, пока не снимут большинство санкций на автобизнес, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
13 марта 2025  14:03
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
95
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
13 марта 2025  11:39
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
179
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
13 марта 2025  10:08
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
219
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
13 марта 2025  09:46
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
180
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
12 марта 2025  12:12
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
425
Весь список