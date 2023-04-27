Астероид размером с Эйфелеву башню сблизился с Землей

152

Астероид 2006 HV5, диаметр которого составляет около 300 м, подлетел к Земле на расстояние 2,4 млн км, что является его максимальным сближением в XXI веке. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН в Telegram-канале.

«В следующий раз столь же близко к нам астероид окажется лишь в апреле 2081 года», — отметили в Институте.

Как указали в ИПМ, во время сближения удалось сделать снимки астероида в оптическом диапазоне и получить астронометрию для уточнения орбиты, пишут "Известия".

«Благодаря сближению 70 м радар Голдстоун в Калифорнии смог уточнить размеры и период вращения объекта (примерно 3,6 ч), а также изучить его форму, которая оказалась близка к сферической», — пояснили в Институте.

Астероид 2006 HV5 был открыт в апреле 2006 года.