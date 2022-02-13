Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году только 12% россиян собираются отмечать День святого Валентина
В этом году только 12% россиян собираются отмечать День святого Валентина
СМИ: воздушное пространство Украины закроется 14 февраля
СМИ: воздушное пространство Украины закроется 14 февраля
В Тольятти в "резиновой" квартире прописалось почти 40 граждан
В Тольятти в "резиновой" квартире прописалось почти 40 граждан
Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию
Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию
Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приблизится к Земле
Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приблизится к Земле
Власти Сочи приняли решение об эвакуации 60 жильцов.
В многоквартирном доме в Сочи в связи с просадкой грунта обнаружены трещины
Лидеры, в частности, обсудили спекуляции о якобы планируемом вторжении РФ на Украину.
В Кремле рассказали о подробностях разговора Путина и Макрона
Почта России запустит центр круглосуточной поддержки клиентов в Самарской области
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.99
0.27
EUR 85.36
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приблизится к Земле

13 февраля 2022 10:09
110
Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приблизится к Земле

Крупный астероид приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта. Об этом 12 февраля в своем Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

Объект под обозначением 138971 (2001 CB21) имеет диаметр примерно 1,3 километра, что в четыре раза больше Эйфелевой башни. «Роскосмос» опубликовал и анимацию пролета небесного тела.

«Ученые квалифицируют его, как «потенциально опасный», но он не столкнется с Землей, т.к. пролетит от нее на расстоянии более 4,8 млн км, что в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой», — предупредили в госкорпорации

Анимацию сделали сотрудники ИПМ имени М. В. Келдыша РАН с помощью 40-см телескопа в Мульте (Алтай).

В начале февраля специалисты NASA сообщили, что скорость полета этого астероида составит свыше 43 130 км/ч, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
12 февраля 2022  13:35
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
499
Кроме того, за истекшие сутки 16 пациентов умерли и 1 735 выздоровели.
11 февраля 2022  13:07
Кроме того, за истекшие сутки 16 пациентов умерли и 1 735 выздоровели.
590
в Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
11 февраля 2022  11:32
В Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
573
Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства.
10 февраля 2022  20:03
В 2021 году в Самарской области более тысячи семей избавились от статуса «обманутых дольщиков» 
1022
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
10 февраля 2022  11:38
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
789
Весь список