Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приблизится к Земле

110

Крупный астероид приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта. Об этом 12 февраля в своем Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

Объект под обозначением 138971 (2001 CB21) имеет диаметр примерно 1,3 километра, что в четыре раза больше Эйфелевой башни. «Роскосмос» опубликовал и анимацию пролета небесного тела.

«Ученые квалифицируют его, как «потенциально опасный», но он не столкнется с Землей, т.к. пролетит от нее на расстоянии более 4,8 млн км, что в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой», — предупредили в госкорпорации

Анимацию сделали сотрудники ИПМ имени М. В. Келдыша РАН с помощью 40-см телескопа в Мульте (Алтай).

В начале февраля специалисты NASA сообщили, что скорость полета этого астероида составит свыше 43 130 км/ч, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com.