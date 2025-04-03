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Apple впервые с 2022 года зафиксировала прибыль в России

3 апреля 2025 12:45
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Apple впервые с 2022 года зафиксировала прибыль в России

Российская «дочка» Apple, «Эппл Рус», завершила 2024 год с чистой прибылью в размере 1,1 млрд руб. — впервые с 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Финансовый результат компании во многом обусловлен возмещением 1,8 млрд руб. импортного НДС, уплаченного в результате таможенной проверки за 2020–2021 годы. Дополнительный доход в размере 360 млн руб. был получен за счет разницы курсов валют. Эксперты отмечают, что прибыль была отражена как прочие доходы в связи с возвратом НДС из бюджета в 2024 году.

Последний раз «Эппл Рус» фиксировала прибыль в 2021 году — 12 млрд руб. при выручке в 38,6 млрд руб. В последующие годы компания столкнулась с убытками: 6,5 млрд руб. в 2022 году и 1 млрд руб. в 2023 году.

При этом у российского юрлица за прошедший год отсутствует выручка, хотя в 2023 году она составила 3,6 млрд руб. Снижение выручки до нуля указывает на приостановку коммерческой деятельности компании в России, однако признаки ликвидации или банкротства отсутствуют. По словам эксперта Владислава Козинца из консалтинговой компании Neo, компания располагает достаточными финансовыми ресурсами для продолжения существования.

Сложившаяся ситуация связана с решением Apple прекратить поставки своей продукции в Россию в 2022 году и ограничить работу сервисов, включая полное отключение Apple Pay для российских карт. В дальнейшем Apple отказалась от аренды офиса в Москве, прекратила гарантийное обслуживание техники и закрыла сервисные центры. В то же время продукция корпорации была включена Минпромторгом в перечень товаров, доступных для ввоза по схеме параллельного импорта, пишет Газета. 

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