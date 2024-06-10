Аналитики заявили, что автомобили стали доступнее для россиян

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Весной 2024 года россиянам стало проще купить автомобиль, чем в конце прошлого года. Об этом 10 июня «Известиям» рассказали аналитики сервиса «Авто.ру», которые совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru рассчитали индекс доступности автомобилей. Индекс показывает соотношение средней цены машине к медианной зарплате в регионе. Чем показатель ниже, тем доступнее автомобиль.

Так, в январе этого года произошел резкий рост индекса доступности. Если в декабре средний россиянин мог приобрести подержанный отечественный автомобиль за 18,5 месячной зарплаты, то в январе ему пришлось копить на два месяца дольше (20,8). При покупке автомобиля иностранного бренда затраты также увеличились: с 23,2 в декабре 2023 до 26,6 в январе 2024 года. Это произошло из-за повышения цен на автомобили-маркеры: Lada Vesta за месяц выросла на 9%, а Hyundai Solaris на 10%.

К началу весны доступность автомобилей стабилизировалась: в марте 2023 года медианная зарплата по России повысилась на 10% к февралю. Это стало следствием «гонки зарплат» на фоне увеличения дефицита кадров перед новым сезоном найма в марте, а цены на выбранные автомобили остановились и продемонстрировали незначительное падение (от 1 до 3%). Поэтому в марте 2024 года средний по стране индекс отечественного автомобиля составил 18,2 пункта, а иномарки — 23,4.

В апреле автомобиль Lada Vesta был доступнее всего в Дальневосточном (12,8), Северо-Западном (16) и Уральском (16,6) федеральных округах. Жителям Южного федерального округа нужно копить на Lada Vesta дольше всего (22,2). Чуть доступнее авто отечественного производства для жителей Приволжского (20,8) и Центрального (20,7) федеральных округов.

Доступность Hyundai Solaris совпадает с показателями Vesta: этот корейский автомобиль проще купить жителям Дальневосточного (17,9), Северо-Западного (19,4) и Уральского (21,5) федеральных округов. Ниже доступность Solaris в Приволжском (27,1), Центральном (25,9) и Южном федеральных округах (29), пишут "Известия".