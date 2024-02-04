Аналитик спрогнозировал курс рубля в феврале

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Курс рубля в феврале может опуститься до 95 за доллар, так как этот месяц начался с ослабления российской валюты, и она еще, вероятно, усилит падение. Об этом в беседе с «Праймом» рассказал аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Против рубля, по словам Антонова, играют такие факторы, как снизившаяся до $80 за баррель цена на нефть, снижение рублевой ликвидности после конца налогового периода, который наступил 29 января, окончание продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и укрепившие доллар решения на заседании ФРС США, которое прошло 1 февраля.

При этом Центральный банк России (ЦБ РФ) продолжает валютные интервенции и сохраняет требование о продаже валютной выручки — эти меры поддерживают рубль.

При всех этих факторах, считает Антонов, курс рубля может опуститься до 95 рублей за доллар, но более сильное и резкое ослабление российские власти вряд ли допустят, ведь у ЦБ есть рычаги влияния на стабилизацию национальной валюты.

Что касается курса к евро, Антонов считает, что его торговый диапазон составит 96,5–99 рублей за евро, причем верхняя граница более вероятна. Для курса к юаню торговый диапазон установится в границах 12,25–12,75 рубля за юань, пишут "Известия".