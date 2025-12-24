87% торговли РФ осуществляется с незападными государствами

На сегодняшний день 87% торговли РФ в физическом выражении осуществляется с государствами, которые не относятся к Западу. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

За последние пять лет, по его словам, российская экономика развернулась на восток. Это свидетельствует о том, что российский бизнес адаптировался под санкции и новые условия.

"Мы понимаем, что происходит сдвиг экономики на восток, в сторону глобального Юга, в сторону развивающихся рынков. И буквально за последние 5-6 лет наша экономика развернулась на восток. Сегодня порядка 87% нашей торговли в физическом выражении осуществляется с незападными странами. Всего лишь 5-6 лет назад этот показатель был в районе 40%", – отметил Оверчук.

Зампред правительства также отметил, что в новых условиях экономика России чувствует себя комфортно, так как работа ведется с партнерами, которые открыты к сотрудничеству, пишет Смотрим.