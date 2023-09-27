26 сентября состоялось торжественное закрытие Президентских спортивных игр

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В финальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры», которые стартовали в «Смене» 7 сентября, участвовали более 1000 юных спортсменов из 85 регионов России, в том числе Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

За победу в состязаниях боролись школьные команды по 12 человек. Это юноши и девушки в возрасте 14-15 лет, победители региональных отборочных туров.

Поддержать юных спортсменов приезжали Чемпион мира по самбо Федор Дурыманов, представители Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов и Александр Самаров, призер Чемпионата России, легкоатлетка Ульяна Баженова, чемпион мира по пляжному футболу Денис Пархоменко и призер Кубка России по пляжному футболу Андрей Андреев. Гости проводили мастер-классы и делились опытом со сменовцами.

Соревнования проходили по шести обязательным видам спорта: баскетболу 3х3, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, спортивному ориентированию и спортивному туризму. В дополнительную программу вошли гандбол, плавание, регби, самбо и мини-футбол.

Победителем в общекомандном зачете стала команда Кемеровской области. Юные кузбассовцы из школы №85 (г. Кемерово) получили Кубок Президента России, а их образовательное учреждение грант в 1,5 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта.