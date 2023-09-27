Я нашел ошибку
Главные новости:
Эпидпорог превышен в 35 городах РФ
Эпидпорог превышен в 35 городах РФ
Пожилой новокуйбышевец пострадал на пожаре
Пожилой новокуйбышевец пострадал на пожаре
Только за сентябрь в Самарской области утонули трое
Только за сентябрь в Самарской области утонули трое
В Тольятти в ДТП с пьяным водителем перевернулась машина
В Тольятти в ДТП с пьяным водителем перевернулась машина
В Самаре вспыхнул пожар в гаражах
В Самаре вспыхнул пожар в гаражах
Изготовителя смертельного сидра в Самарской области не накажут
Изготовителя смертельного сидра в Самарской области не накажут
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области проводит опрос предпринимателей и потребителей товаров и услуг
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области проводит опрос предпринимателей и потребителей товаров и услуг
LADA Granta названа самой популярной маркой машины в сервисе Drivee в Самаре
LADA Granta названа самой популярной маркой машины в сервисе Drivee в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.24
0.09
EUR 101.99
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные

26 сентября состоялось торжественное закрытие Президентских спортивных игр

27 сентября 2023 12:49
108
26 сентября состоялось торжественное закрытие Президентских спортивных игр

В финальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры», которые стартовали в «Смене» 7 сентября, участвовали более 1000 юных спортсменов из 85 регионов России, в том числе Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

За победу в состязаниях боролись школьные команды по 12 человек. Это юноши и девушки в возрасте 14-15 лет, победители региональных отборочных туров. 

Поддержать юных спортсменов приезжали Чемпион мира по самбо Федор Дурыманов, представители Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов и Александр Самаров, призер Чемпионата России, легкоатлетка Ульяна Баженова, чемпион мира по пляжному футболу Денис Пархоменко и призер Кубка России по пляжному футболу Андрей Андреев. Гости проводили мастер-классы и делились опытом со сменовцами.

Соревнования проходили по шести обязательным видам спорта: баскетболу 3х3, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, спортивному ориентированию и спортивному туризму. В дополнительную программу вошли гандбол, плавание, регби, самбо и мини-футбол. 

Победителем в общекомандном зачете стала команда Кемеровской области. Юные кузбассовцы из школы №85 (г. Кемерово) получили Кубок Президента России, а их образовательное учреждение грант в 1,5 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023  10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
140
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
27 сентября 2023  10:53
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
153
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
26 сентября 2023  14:02
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
465
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
26 сентября 2023  13:29
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
867
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
26 сентября 2023  12:59
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
391
Весь список