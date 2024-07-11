Житель Китая пытался пронести 100 змей в карманах через таможню

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Мужчина попался на границе между Гонконгом и Китаем с сотней живых змей в карманах брюк. Об этом сообщило агентство Channel News Asia (CNA).

Пассажир привлек внимание сотрудников таможни в городе Шэньчжэнь 9 июля. На досмотре выяснилось, что он спрятал в штанах шесть пластиковых пакетов с живыми рептилиями всевозможных форм, размеров и цветов.

Всего таможенники изъяли у контрабандиста 104 особи, среди которых были молочные и маисовые змеи. В ведомстве не уточнили, какое наказание понесет нарушитель, пишет Лента.

Фото: pxhere.com