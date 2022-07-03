Я нашел ошибку
Главные новости:
Министерство окружающей среды Египта сообщило в воскресенье о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады.
Жертвами нападения акулы в египетской Хургаде стали две женщины
От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и новых успехов в служебной деятельности!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем ГИБДД МВД РФ
В Самаре за сутки заболели 24 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
В "экипаж" в прошлом ноябре вошли 3 россиянина, 2 американца, а также космонавт-испытатель из ОАЭ.
Участники эксперимента SIRIUS-21 по имитации полета на Луну спустя 8 месяцев "возвращаются" на Землю
Особое внимание уделялось отдыхающим с детьми.
В Сaмаре инспекторы ГИМС провели профилактический рейд по безопасному поведению на воде
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
В Самаре продолжаются соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
В Самаре продолжаются соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
В Тольятти выявили факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
В Тольятти выявили факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.77
1.26
EUR 56.36
1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Сaмаре инспекторы ГИМС провели профилактический рейд по безопасному поведению на воде
Грушинский фестиваль: сегодня Никита Высоцкий презентует  ледовое шоу, которое запланировано в СКК «Дворец спорта»
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Жертвами нападения акулы в египетской Хургаде стали две женщины

3 июля 2022 16:55
34
Министерство окружающей среды Египта сообщило в воскресенье о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады.

Министерство окружающей среды Египта сообщило в воскресенье о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию с целью установить причины поведения акулы, передает РИА Новости.

"Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахл-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря", — говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства. Это первый официальный комментарий властей Египта по поводу инцидента.

В пятницу осведомленный источник сообщил РИА Новости, что туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахл-Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Женщина позже скончалась в больнице.

sultan-shop.ru

РЕКЛАМА

Вкусные подарочные наборы для коллег и близких

"Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв", — отмечается в сообщении.

2 июня, 11:10

Египет упростил правила въезда в страну для туристов

"Специалисты изучают обстоятельства инцидента с целью точно установить причины поведения акулы, ставшей причиной гибели двух жертв", — подчеркнуло министерство.

В свою очередь, губернатор провинции Красное море отдал указание запретить любую активность в море в районе происшествия.

 

Фото:   pxhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
3 июля 2022  13:30
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
350
Поздним вечером 2 июля прошёл финальный концерт на сцене «Гитара», на котором выступили постоянные участники фестиваля и лауреаты конкурса авторской песни.
2 июля 2022  23:27
За три дня фестиваль авторской песни им. В.Грушина посетили  50 тысяч человек
536
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек.
2 июля 2022  10:52
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек
553
что изменится в жизни россиян с 1 июля
1 июля 2022  12:54
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
575
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
1 июля 2022  12:34
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
671
Весь список