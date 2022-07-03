Жертвами нападения акулы в египетской Хургаде стали две женщины

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Министерство окружающей среды Египта сообщило в воскресенье о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию с целью установить причины поведения акулы, передает РИА Новости.

"Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахл-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря", — говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства. Это первый официальный комментарий властей Египта по поводу инцидента.

В пятницу осведомленный источник сообщил РИА Новости, что туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахл-Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Женщина позже скончалась в больнице.

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"Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв", — отмечается в сообщении.

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"Специалисты изучают обстоятельства инцидента с целью точно установить причины поведения акулы, ставшей причиной гибели двух жертв", — подчеркнуло министерство.

В свою очередь, губернатор провинции Красное море отдал указание запретить любую активность в море в районе происшествия.

Фото: pxhere