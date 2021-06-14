Женевские кондитеры сделали торт в честь предстоящего саммита Россия-США

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Женевское кафе-кондитерская Christie's Bakery сделало торт в честь предстоящего саммита Россия-США, передает корреспондент РИА Новости.

"Саммит Россия и США, который пройдет в Женеве, это историческое событие, важное не только для Швейцарии, двух стран-участниц, но и для всего мира. И в честь этого мы решили сделать торт", - рассказала РИА Новости владелица сети кондитерских Christie's Bakerу.

Торт создан по формату открытки, с надписью Peace of cake, которую можно перевести и как "кусочек торта", и как "торт мира".

"Идея нашего торта - объединить российскую и американскую культуры, так как у нас международная кондитерская. И этот торт олицетворяет наш концепт. С одной стороны, это медовик, традиционный славянский, российский торт. А с другой это красный бархат, который больше знают как американский торт", - рассказала хозяйка кафе.

Саммит Россия-США пройдет 16 июня в Женеве.

Фото: facebook.com/Christie's Bakery