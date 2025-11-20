Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году

157

На текущий год пришелся всплеск магнитных бурь на Земле, рассказал телеканалу "Россия 1" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он отметил, что сейчас наблюдается пик солнечной активности и пик климатического оптимума, который сопровождается столетним потеплением, пишет Смотрим.

"Частота [магнитных] бурь коррелируется 11-летним циклом солнечной активности. Мы сейчас переживаем, в этом году, в 2025 году, всплеск магнитных бурь. Причем довольно сильной интенсивности, выходящей в зону геомагнитного шторма", – отметил Тишковец.

Текущий год стал рекордным за последнее десятилетие по количеству магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые зафиксировали 134 магнитные бури в 2025 году, что в три раза больше, чем было годом ранее.