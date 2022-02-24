Зеленский объявил военное положение на всей территории Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Об этом он заявил в обращении в телеграмм-канале.

«Сегодня утром президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории государства», — сказал украинский лидер.

Он призвал народ Украины сохранять спокойствие, пишет Регнум.

«От вас нужно спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Без паники, мы готовы ко всему и всех победим», — добавил Зеленский.