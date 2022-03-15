Зеленский объявил о налоговой реформе на Украине

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Реформа включает добровольную уплату единого налога для малого бизнеса: «Если можете — платите, не можете — нет вопросов». Кроме того, Зеленский объявил об отмене проверок для бизнеса



Правительство Украины согласовало проект решений о поддержке экономики страны, чтобы обеспечить работу бизнеса и занятость населения там, где позволяет ситуация. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram.



«Первое — начинаем налоговую реформу: вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет», — сказал глава государства. Для малого бизнеса, первой и второй группы физлиц-предпринимателей, уплата единого налога становится добровольной, «то есть если можете — платите, не можете — нет вопросов», заявил глава государства.



Кроме того, на Украине отменят проверки для бизнеса, «чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь». Единственным условием Зеленский назвал обеспечение нормальной работы бизнеса в рамках закона.



Президент пообещал, что в дальнейшем подобные реформы продолжатся, пишет РБК.

