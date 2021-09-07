Японский кот с самым большим числом просмотров на YouTube попал в Книгу Гиннесса

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Японский кот по кличке Мотимару попал в Книгу рекордов Гиннесса как набравший больше всего просмотров в этом сервисе, передает РБК. Видео кота с сертификатом опубликовано в YouTube-канале животного.

На сайте Книги рекордов Гиннесса говорится, что сертификат кота с самым большим числом просмотров на YouTube отправили в Японию 12 августа. К тому моменту его видео посмотрели 619 586 260 раз.

YouTube-канал Motimaru's Diary был зарегистрирован 30 ноября 2019 года. С момента создания все видео с канала посмотрели 685 201 400 раз. В описании канала говорится, что на нем публикуются видео с повседневной жизнью кота и его хозяина.

Мотимару принадлежит к шотландской породе — скоттиш-фолд.

Фото: catmotimaru / Instagram / РБК

