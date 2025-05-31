WhatsApp с 1 июня перестанет работать на устаревших смартфонах iPhone и Android

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Представители WhatsApp объявили о прекращении поддержки ряда устаревших смартфонов с 1 июня, передает РИА Новости со ссылкой на портал 9to5Mac.

"С этого воскресенья WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и новее. Устройства на Android 5.0 или более ранней версии также будут отключены", — говорится в сообщении.

Как отмечает портал, смартфоны с такими версиями операционной системы уже давно утратили актуальность. Пользователей призвали по возможности обновить ОС или же сменить гаджет на более новую модель.

WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Запрещена в России как экстремистская организация