Всем желающим: Virgin Galactic начала продавать билеты на полеты в космос

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Virgin Galactic объявила о старте продаж билетов на космоплан VSS Unity, пишет iphones.ru.

За одно место придется заплатить минимум $450 тыс. или 32,9 млн руб. Покупатели также могут приобрести сразу несколько мест либо выкупить весь рейс.

Тем, кто решит купить билет, придется долго ждать своего полета. Компания уже продала 600 билетов, следом полетит примерно тысяча человек, которые оформили предзаказ за $1000.

Следующий космический полет Virgin Galactic планирует совершить в конце сентября. На борту будут находиться три члена ВВС Италии. Они заплатили по $600 тыс. или 43,8 млн руб. за место.

Фото: iphones.ru