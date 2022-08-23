Военнослужащая из США пьяной села за руль и насмерть сбила подростка в Италии

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Военнослужащая США с базы НАТО сбила насмерть 15-летнего подростка в Италии. Об этом сообщил 23 августа итальянский телеканал Rai News 24, пишут "Известия".

Смертельное ДТП произошло в городе Авиано. Военнослужащей 20 лет. За рулем она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Анализ крови американки показал, что содержание алкоголя в четыре раза превышало допустимую норму. Известно, что сейчас девушка находится под домашним арестом.

Как отмечает газета Il Fatto Quotidiano, вполне вероятно, что военнослужащую могут судить на ее родине, а не в Италии.

Мать погибшего подростка настаивает на том, чтобы суд над американкой состоялся в Италии.

«Эта женщина должна предстать перед судом в Италии и отбыть здесь весь свой срок. Мы хотим, чтобы она была приговорена в Италии к максимальному наказанию. Я никогда не смогу ее простить. Все мы в 20 лет ерунду наделали, но как можно столько пить, прежде чем сесть в машину? Никто не вернет нам нашего сына», — заявила женщина.

Фото: ilfattoquotidiano.it/"Известия"