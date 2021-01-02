Во Франции с 2021 года ввели обязательную регистрацию новых велосипедов

105

Покупатели новых велосипедов на территории Франции с 2021 года обязаны регистрировать их в специальной электронной базе данных, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNews.

Теперь вместе с велосипедами в магазинах будут выдавать наклейку с регистрационным номером и QR-кодом, информация с которого заносится в национальную базу данных. Код содержит информацию о номере, модели, дате регистрации транспортного средства, а также персональные данные покупателя. Наклейка должна быть легко читаема и находиться в доступном месте на раме.

Доступ к этим базам данных будут иметь сотрудники правоохранительных органов, а также муниципальные служащие и операторы велопарковок. При перепродаже владелец должен будет сообщить о своем намерении тому магазину, у которого будет зарегистрирован его велосипед. После сделки оператор изменит данные о владельце в своей базе в течение суток.

"Примерно 400 тыс. велосипедов воруют каждый год. 100 тыс. из них удается найти полиции и жандармерии. Такая маркировка упростит работу правоохранительных органов", - уверен представитель ассоциации велосипедистов Place au velo ("Пляс о вело") Даниэль Даула.

Данная маркировка не будет обязательной для детских велосипедов с колесами до 16 дюймов, а также для велоприцепов и электротранспорта вроде сигвеев, гироскутеров и прочих. Это, впрочем, не помешает их владельцам добровольно внести свой транспорт в общую базу. Также от магазинов пока не требуют регистрировать подержанные велосипеды при их перепродаже - это станет обязательным лишь в июле.

Фото: pixabay