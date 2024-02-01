Во Франции фермеры готовят осаду Парижа

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Во Франции бастующие фермеры прорвались через кордоны полиции и пошли в атаку. Аграрии намерены взять город в осаду, блокировать поставки продуктов и заставить парижан голодать.

Так, фермеры пытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем. Почти 100 человек арестованы. Их тракторы отправили на штрафстоянку.

Аграрии требуют понизить цены на дизельное топливо. Говорят, что украинское зерно на французских рынках разоряет их. Блокада десятка автотрасс уже сказалась на логистике. В магазинах Франции не хватает продуктов, передает РИА Новости.

Протесты фермеров накрыли почти весь Европейский союз. Аграрии бастуют в Италии, Бельгии, Нидерландах, Дании и Германии.