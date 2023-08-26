Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с россиянином на борту

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США) с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию экипаж Crew-7, передает РИА Новости.

Старт ракеты-носителя состоялся в 3.27 по времени Восточного побережья США (10.27 мск).

Первоначально запуск был запланирован на 17 августа, но затем был перенесен на 25 августа. В ночь на пятницу старт отменили из-за того, что, как пояснили в НАСА, специалистам понадобилось дополнительное время для проверки готовности стартовой площадки.

В состав миссии Crew-7, который станет частью международного экипажа МКС 69/70, входят российский космонавт Константин Борисов, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

По расчетам НАСА, Crew Dragon прибудет на МКС в воскресенье, 27 августа, ориентировочное время стыковки – 8.50 по времени Восточного побережья США (15.50 мск). Планируется, что корабль будет оставаться на орбите до февраля 2024 года, после чего вернется на Землю.

Фото: скриншот видео НАСА