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Власти Финляндии планируют запретить въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщило издание Yle.

Скандинавская страна собирается следовать общей линии Евросоюза в вопросе пропуска машин с номерами РФ. По данным портала, с таким заявлением министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступит в пятницу, 15 сентября.

Как выяснили журналисты, водители не смогут попасть в Финляндию на авто с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров. При этом у правила будут исключения, о которых станет известно позже. В материале не уточняется, с какого момента начнет действовать запрет, пишет Лента.

Ранее в Финляндии заявляли, что личные автомобили с российскими номерами по-прежнему смогут въезжать на территорию страны.