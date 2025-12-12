В Венеции женщина угнала лодку и врезалась в мост

Женщина угнала грузовую лодку курьерской доставки в Венеции и врезалась на ней в один из архитектурных символов города – мост Риальто.

В результате происшествия, как сообщает агентство ANSA, одна мраморная балюстрада получила значительное повреждение, а часть посылок оказались в Большом канале.

После столкновения женщина выбралась из судна и попыталась скрыться, однако была задержана полицией. О мотивах злоумышленницы, как и о размере причиненного ущерба, пока не сообщалось, пишет Смотрим.

Фото pxhere.com