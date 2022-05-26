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В Великобритании отчеканили 15-килограммовую золотую монету к 70-летию правления королевы

26 мая 2022 20:48
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Отмечается, что это самая большая монета, созданная в истории монетного двора. Производственный процесс занял 400 часов.

Королевский монетный двор Великобритании отчеканил 15-килограммовую золотую монету к 70-летию правления королевы Елизаветы II, передает РИА Новости.

Отмечается, что это самая большая монета, созданная в истории монетного двора. Производственный процесс занял 400 часов.

Номинал монеты 999-й пробы, диаметром 220 миллиметров, составляет 15 тысяч фунтов стерлингов. На лицевой стороне размещено изображение королевы верхом на лошади, на обратной стороне – монограмма королевы, окруженная розами, нарциссами, чертополохом и клевером, символизирующими различные части Соединенного Королевства.

Кроме того, дизайн включает дополнительный знак, обозначающий особенности данного тиража. Речь идет о расположенной над цифрой "70" короне святого Эдуарда, в которой в 1953 году была коронована Елизавета.

Монета изготовлена в одном экземпляре по частному заказу для британского коллекционера. Ее дизайн был одобрен королевой.

 

Фото : The Royal Mint/РИА Новости

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