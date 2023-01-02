В Ватикане началось прощание с почетным папой Бенедиктом XVI

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В соборе Святого Петра в Ватикане 2 января началось прощание с почетным папой Бенедиктом XVI. Трансляцию церемонии ведет YouTube-канал официального издания Ватикана Vatican News.

Возле пропускных пунктов на площадь Святого Петра с разных сторон выстроились очереди из желающих попрощаться с усопшим. Сама площадь перекрыта из соображений безопасности.

Тело выставлено перед папской кафедрой Бернини в центре собора.

Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae 31 декабря.

Церемония похорон пройдет 5 января на площади Святого Петра. Службу возглавит папа римский Франциск, пишут "Известия".