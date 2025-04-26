В Ватикане начались похороны папы Римского Франциска

138

В Ватикане утром в субботу на площади Святого Петра началась церемония похорон папы Римского Франциска.

На прощание с Франциском прибыли более 140 тысяч человек. На церемонии будут присутствовать делегации из 160 стран.

Франциск будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в римском районе Эсквилино, согласно его пожеланию. Понтифик любил это место и часто читал там молитвы. Он станет первым папой, похороненным не в Ватикане.

После похорон Ватикан объявит девятидневный траур, а затем состоится конклав, в ходе которого кардиналы выберут нового папу Римского.

Напомним, Франциск умер 21 апреля в 88 лет от инсульта и последовавшей за ним сердечной недостаточности, пишет МК.