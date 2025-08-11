Я нашел ошибку
Главные новости:
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1
Современные исследования показали, что для значительного улучшения здоровья достаточно гораздо меньшего числа шагов.
Исследования: 10 тыс. шагов — это не обязательный минимум для здоровья
Среди пострадавших двое детей.
В Самаре на улице Технической столкнулись пять автомобилей, пострадали пять человек
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +23, +25°С.
11 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +26°
Пострадавшие: водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди госпитализированы.
21-летний водитель Ваз-21102, проезжая по проспекту Кирова, врезался в световую опору   
Результат Софьи – 73,85 м!
Тольяттинка Софья Палкина взяла золото в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике
ХК ЦСК ВВС сегодня одержал победу над «Дизелем» из Пензы - 3:1.
ХК ЦСК ВВС - обладатель Кубка Губернатора по хоккею
Эксперт рекомендовал смотреть на процент содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Эксперт рассказал, как выбрать эффективное моющее средство
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

11 августа 2025 09:09

11 августа 2025 09:09
125
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на западе Турции. Такую информацию распространил департамент по ЧС республики.

Подземные толчки произошли в 19:53 (время совпадает с московским), эпицентр был в провинции Балыкесир.

По данным РИА Новости, землетрясение ощущалось на западе Стамбула: в квартирах раскачивались люстры и мебель, местные жители выбегали на улицу. Уточняется, что мобильные приложения предупредили о землетрясении за пару секунд до него.

В результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, по предварительным данным, пострадали четыре человека, они госпитализированы. Глава минздрава страны Кемаль Мемишоглу сообщил 10 августа, что их жизням ничего не угрожает, пишут "Известия"

