В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на западе Турции. Такую информацию распространил департамент по ЧС республики.

Подземные толчки произошли в 19:53 (время совпадает с московским), эпицентр был в провинции Балыкесир.

По данным РИА Новости, землетрясение ощущалось на западе Стамбула: в квартирах раскачивались люстры и мебель, местные жители выбегали на улицу. Уточняется, что мобильные приложения предупредили о землетрясении за пару секунд до него.

В результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, по предварительным данным, пострадали четыре человека, они госпитализированы. Глава минздрава страны Кемаль Мемишоглу сообщил 10 августа, что их жизням ничего не угрожает, пишут "Известия".