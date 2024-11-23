В Турции перестали принимать карты UnionPay Газпромбанка

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Турецкие банки перестали обсуживать банковские карты российского банка Газпромбанк системы UnionPay.

В прекращении работы данных карт убедились корреспонденты агентства ТАСС в Анкаре и Стамбуле.

В некоторых банкоматах при попытке снять деньги выдается предупреждение о технической ошибке или о том, что карта не обсуживается этим банком. Ряд других банкоматов при попытке снять деньги выводят уведомление, что банк не дает разрешения на проведение операции с картой Газпромбанка.

Карты не принимаются в банкоматах государственных банков и частных финансовых структур Турции, а также банков с иностранным участием. Отказ в обслуживании распространяется на корпоративные и индивидуальные карты Газпромбанка с системой UnionPay.

Ранее Газпромбанк предупредил держателей карт платежной системы UnionPay о возможных проблемах с операциями за рубежом с 21 ноября, пишет Смотрим.