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В Турции начнут применять роботов-собак для борьбы с пожарами

6 марта 2025 13:58
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В Турции начнут применять роботов-собак для борьбы с пожарами

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции намерено «открыть новую эру пожаротушения» в стране и привлечь роботов-собак к борьбе с пожарами. Об этом 6 марта сообщает газета Türkiye.

«Благодаря новой технологии роботы-собаки начнут пожарное патрулирование на крупных промышленных предприятиях и критически важных объектах. Шведская охранная компания Securitas, работающая в 44 странах мира, предоставляет услуги по тушению пожаров в 15 странах, включая Турцию», — сообщает издание.

Такие изменения были анонсированы после произошедшего в январе крупного пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу, в результате которого погибли 78 человек.

«Первые 180 секунд в начале пожара имеют решающее значение. Если в течение этого периода не вмешаться, пожар будет трудно контролировать и он нанесет непоправимый ущерб. Самой распространенной причиной пожаров на промышленных объектах Турции и Европы являются неисправности электрооборудования», — рассказал генеральный директор пожарной службы Securitas Угур Йертут, пишут "Известия". 

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