В США умер ставший прототипом персонажа мультфильма «Шрек» осел Перри

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В калифорнийском парке Бол в возрасте 30 лет умер осел Перри, который стал прототипом Осла из американского мультфильма «Шрек». Об этом 3 января сообщила газета Palo Alto со ссылкой на погонщика осла Дженни Киратли.

«Перри, любимый миниатюрный ослик, который был неотъемлемой частью парка Бол на протяжении почти трех десятилетий и который, как известно, послужил моделью для персонажа Осла в «Шреке», был подвергнут эвтаназии», — отметили в сообщении.

По данным газеты, за жизнь животного боролись несколько месяцев.

Премьера мультфильма «Шрек» от компании DreamWorks Pictures состоялась в 2001 году, пишут "Известия".