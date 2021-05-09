В Португалии построили самый длинный пешеходный мост в мире

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В геопарке Ароука в Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост протяжённостью 516 метров. Мост построен на высоте 176 метров над рекой Пайва, передает iphones.ru.

Проходя по этому мосту можно увидеть водопад Агиейрас, который находится неподалёку.

Мост назвали 516 Arouca и потратили на его строительство 2,3 млн евро. Строительство закончилось в июле 2020 года, но из-за пандемии официальное открытие состоялось в начале мая 2021 года.

По словам первых посетителей, прогулка по 516 Arouca дарит просто потрясающие эмоции.

Мост держится над пропастью с помощью стальных тросов и двух V-образных башен. Перила и пол сделаны из жесткой сетки, чтобы видеть под ногами ущелье.

Переход через весь мост занимает 10 минут.

Фото: iphones.ru