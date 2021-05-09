Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе планируют с опережением исполнять поручения главы государства.
Самарские педагоги обсудили поручения президента по реализации его послания Федеральному собранию 
Участников сражений и тружеников тыла активисты партии навестили во всех районах губернии. Под окнами ветеранов состоялись парады.
«Спасибо за мир и свободу!»: герои ВОВ региона получили поздравления и подарки от «Единой России»
Церемония награждения победителей состоялась в московском Музее Победы 8 мая
Юная жительница Самарской области стала победительницей всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности"
Просто дух захватывает.
В Португалии построили самый длинный пешеходный мост в мире
В процессе светового шоу с помощью дронов была создана копия мемориала, которая рассыпалась на стаю журавлей, а затем превратилась в огромного голубя мира.
Тысячи дронов над Ржевским мемориалом Советскому Солдату устроили световое шоу ко Дню Победы
Прощальное интервью.
Полузащитник Александр Гацкан завершил свое выступление в «Крыльях Советов»
Лучший бомбардир в российской истории "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился эмоциями от прощального матча.
Сергей Корниленко: Для меня было важно сыграть прощальный матч в этой команде и с этим тренером
За возложением цветов последовало исполнение гимна Российской Федерации и десятикратный ружейный залп.
Дмитрий Азаров возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в память о ветеранах ВОВ
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Португалии построили самый длинный пешеходный мост в мире

9 мая 2021 16:50
84
Просто дух захватывает.

В геопарке Ароука в Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост протяжённостью 516 метров. Мост построен на высоте 176 метров над рекой Пайва, передает iphones.ru.

Проходя по этому мосту можно увидеть водопад Агиейрас, который находится неподалёку.

Мост назвали 516 Arouca и потратили на его строительство 2,3 млн евро. Строительство закончилось в июле 2020 года, но из-за пандемии официальное открытие состоялось в начале мая 2021 года.

По словам первых посетителей, прогулка по 516 Arouca дарит просто потрясающие эмоции.

Мост держится над пропастью с помощью стальных тросов и двух V-образных башен. Перила и пол сделаны из жесткой сетки, чтобы видеть под ногами ущелье.

Переход через весь мост занимает 10 минут.

 

 

Фото:   iphones.ru

Теги: мост Португалия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На объекте задействовано более 1000 человек. Строители работают в суточном режиме, день и ночь.
04 мая 2021, 20:27
Готовность обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу составляет 20%
На объекте задействовано более 1000 человек. Строители работают в суточном режиме, день и ночь. Благоустройство
659
В Мехико обрушился мост с идущим по нему поездом
04 мая 2021, 10:12
В Мехико обрушился мост с идущим по нему поездом
По меньшей мере 15 человек погибли и 70 пострадали. В мире
744
В Екатеринбурге обвалился пешеходный мост
25 апреля 2021, 11:25
В Екатеринбурге обвалился пешеходный мост
Полиция планирует доставить на место ЧП два 50-тонных крана, Происшествия
836
В центре внимания
В результате архивных поисков на сегодняшний день удалось установить 179 генералов, служивших на самарской земле.
9 мая 2021  14:16
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»
Общество
166
Шествие Бессмертного полка онлайн стартовало в самых восточных регионах России
9 мая 2021  13:38
Шествие «Бессмертного полка онлайн» стартовало в самых восточных регионах России
Общество
179
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
9 мая 2021  13:27
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
Общество
183
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
9 мая 2021  12:32
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
Общество
200
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
9 мая 2021  10:05
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Общество
221
Весь список