В ООН предупредили об угрозе массового голода в мире

Мир столкнется с массовым голодом, неконтролируемой миграцией, политической дестабилизацией, если не будут приняты меры по решению вопросов с продовольственным кризисом. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН) Дэвид Бизли.

Он считает, что мировая общественность уже столкнулась с «беспрецедентным кризисом».

По его мнению, обстановка может усугубиться в следующем году, страны будут испытывать трудности из-за роста цен на продукты в ближайшие 12 месяцев.

Бизли предостерег, что, в случае если не удастся решить проблему, мир может настичь дефицит продовольствия.

По данным ООН, число тех, кто сталкивается с острой нехваткой продовольствия, с 2019 года резко увеличилось — со 135 млн до 345 млн человек. 2022 год назван годом беспрецедентного голода.

«В общей сложности 50 млн человек в 45 странах балансируют на грани голода», — отмечают в организации.

Генсек ООН Антониу Гуттериш 18 июля заявил, что во избежание голода в уязвимых регионах необходимо вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки, пишут "Известия".