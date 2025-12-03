Я нашел ошибку
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
В новогоднюю ночь россияне смогут увидеть покрытие Луной звездного скопления Плеяды

В новогоднюю ночь россияне смогут увидеть покрытие Луной звездного скопления Плеяды

В новогоднюю ночь жители России смогут наблюдать редкое небесное явление, которое случается один раз в 18 лет. Об этом сообщил ведущий инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

По его словам, речь идет о покрытии Луной одного из ближайших и самых ярких к Земле звездного скопления Плеяды в созвездии Тельца.

"Покрытие произойдет прямо в новогоднюю ночь, а точнее – в новогодний вечер 31 декабря, вскоре после того, как стемнеет", – уточнил ученый в комментарии ТАСС.

С помощью бинокля или телескопа можно будет увидеть, как Луна при движении по орбите на некоторые время будет закрывать звезды Плеяд, а затем они вновь будут появляться с другой стороны спутника Земли.

