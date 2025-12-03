В новогоднюю ночь россияне смогут увидеть покрытие Луной звездного скопления Плеяды

В новогоднюю ночь жители России смогут наблюдать редкое небесное явление, которое случается один раз в 18 лет. Об этом сообщил ведущий инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

По его словам, речь идет о покрытии Луной одного из ближайших и самых ярких к Земле звездного скопления Плеяды в созвездии Тельца.

"Покрытие произойдет прямо в новогоднюю ночь, а точнее – в новогодний вечер 31 декабря, вскоре после того, как стемнеет", – уточнил ученый в комментарии ТАСС.

С помощью бинокля или телескопа можно будет увидеть, как Луна при движении по орбите на некоторые время будет закрывать звезды Плеяд, а затем они вновь будут появляться с другой стороны спутника Земли.