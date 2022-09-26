В НАСА решили отрепетировать уничтожение астероида, летящего к Земле

Я нашел ошибку
Главные новости:
В сентябре истекает срок поверки приборов у почти 30 тысяч абонентов «РКС-Самара».
«РКС-Самара»: время поверять и экономить
В библиотеке стартует образовательная программа «Эффективный интеллектуальный капитал креативных индустрий».
В СОУНБ расскажут о региональных брендах и художественных промыслах
Выявляют должников по уплате административных штрафов.
Операция «Должник»: сотрудники самарской полиции вместе с судебными приставами проводят рейдовые мероприятия
Это - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.
С 27 сентября в небе над Самарской областью начинается осенняя интерференция
Глава региона дал поручение главам муниципалитетов, министерству образования и науки региона провести проверку защищенности образовательных учреждений области, работы всех систем.
Дмитрий Азаров начал оперативное совещание в Правительстве региона с минуты молчания по погибшим в Ижевске
За период рейда полицейскими выявлено порядка 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные
Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек
Самара стала одним из первых городов страны, в которых запустили пилотный проект.
Сторонники и члены Партии «Единая Россия» проведут мониторинг музеев при вузах Самарской области
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.1
-1.73
EUR 56.48
-2.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В НАСА решили отрепетировать уничтожение астероида, летящего к Земле

26 сентября 2022 12:50
156
В НАСА решили отрепетировать уничтожение астероида, летящего к Земле

На расстоянии более 6,5 миллионов миль от Земли 26 сентября стоится столкновение космического зонда с астероидом, летящим в сторону Земли. Прямую трансляцию события будет вести НАСА.

Миссия, получившая название DART, призвана оценить возможность спасения планеты от астероида с помощью столкновения.

«Это редкая возможность провести реальный эксперимент на астероиде, который не представляет угрозы для Земли», — сказал главный научный сотрудник некоммерческой организации «Планетарное общество» Брюс Беттс.

Он назвал миссию DART «большим шагом вперед для человечества». Она не только поможет ученым оценить одну из самых популярных идей планетарной защиты, но и предоставит интересный способ ее проверить на деле.

Целью зонда DART является астероид под названием Диморфос. Он имеет 525 футов в поперечнике и вращается вокруг гораздо более крупного астероида шириной 2500 футов Дидимос. Ученые надеются получить четкое представление о том, удастся ли с помощью столкновения изменить орбиту и траекторию полета астероида, пишет МК.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
26 сентября 2022  11:40
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
241
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо Самарской земли и нашей великой страны – России!
25 сентября 2022  14:11
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником
568
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
25 сентября 2022  12:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
566
За невыполнение приказа граждане несут ответственность в соответствии с законодательством.
23 сентября 2022  21:07
Военный комиссар Самарской области опубликовал приказ о частичной мобилизации
1293
Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 
23 сентября 2022  20:05
Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы
1566
Весь список