В НАСА решили отрепетировать уничтожение астероида, летящего к Земле

156

На расстоянии более 6,5 миллионов миль от Земли 26 сентября стоится столкновение космического зонда с астероидом, летящим в сторону Земли. Прямую трансляцию события будет вести НАСА.

Миссия, получившая название DART, призвана оценить возможность спасения планеты от астероида с помощью столкновения.

«Это редкая возможность провести реальный эксперимент на астероиде, который не представляет угрозы для Земли», — сказал главный научный сотрудник некоммерческой организации «Планетарное общество» Брюс Беттс.

Он назвал миссию DART «большим шагом вперед для человечества». Она не только поможет ученым оценить одну из самых популярных идей планетарной защиты, но и предоставит интересный способ ее проверить на деле.

Целью зонда DART является астероид под названием Диморфос. Он имеет 525 футов в поперечнике и вращается вокруг гораздо более крупного астероида шириной 2500 футов Дидимос. Ученые надеются получить четкое представление о том, удастся ли с помощью столкновения изменить орбиту и траекторию полета астероида, пишет МК.