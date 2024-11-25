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В Монголии больше не принимаются карты Газпромбанка. Эти карты были выпущены платежной системой UnionPay.

«В Монголии перестали работать карты Газпромбанка», — сообщает ТАСС. Там добавили, что это касается карт, выпущенных UnionPay.

Газпромбанк стал одним из последних российских банков, попавших под санкции США, что привело к прекращению обслуживания карт системы UnionPay в Германии, Казахстане, Таиланде, Турции и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие санкции рассматриваются как попытка остановить поставки российского газа в Евросоюз. Он уверяет, что новые способы оплаты будут найдены, хотя это может занять время, сообщает «Национальная служба новостей».