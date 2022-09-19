В Лондоне закончилась церемония публичного прощания с Елизаветой II

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В Вестминстерском дворце завершилась церемония публичного прощания с британской королевой Елизаветой II. 14 сентября архиепископ Кентерберийский провел службу, в которой приняли участие члены королевской семьи, после чего зал открыли для публики. В Вестминстерском зале выставили гроб с телом королевы, дворец был открыт круглосуточно, пишет Коммерсантъ

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Великобритания отказалась приглашать на похороны российскую делегацию, также приглашение не получили Белоруссия и Мьянма. Ожидается, что на похоронах будет присутствовать около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Вчера, 18 сентября, в Лондон прибыл президент США Джо Байден.