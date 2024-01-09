В Китае заявили о планах укреплять сотрудничество с РФ

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Китай намерен продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества с Россией и взаимное доверие двух государств. Об этом 9 января заявил глава китайского МИДа Ван И в ходе выступления на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году, пишут "Известия".

По словам дипломата, при выборе между сотрудничеством и конфронтацией КНР всегда выбирает первое. Он подчеркнул, что отношения крупных государств влияют на стабильность миропорядка.

Ван также выразил мнение, что крупнейшие державы должны иметь высокие стремления и нести большую ответственность. По этой причине Китай продолжит укреплять разностороннее стратегическое сотрудничество с Россией, поддерживать движение мира к многополярности и работать над демократизацией международных отношений, приводит слова Ван И «РИА Новости».

Глава МИД страны напомнил, что в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин после переизбрания на третий срок выбрал для своей первой зарубежной поездки Россию. После этого в течение года китайский лидер дважды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил дипломат.