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В Китае заработал гигантский магазин без продавцов и касс. Карта не нужна

1 марта 2021 22:36
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Не нужно ни с кем общаться – зашёл, взял что нужно, вышел. Вот оно, будущее!

Крупнейший поставщик программного обеспечения для розничной торговли AiFi на днях открыл роботизированный продуктовый магазин в Шанхае, передает iphones.ru.

Только представьте, что вы заходите в такой магазин, просто берёте с полок продукты, а на выходе с вашей карты автоматически списывается общая сумма, на которую вы набрали товаров. Никаких очередей, консультантов и кассиров. Не нужно ни с кем общаться – зашёл, взял что нужно, вышел. Вот оно, будущее!

Площадь нового супермаркета, оборудованного системой AiFi, составляет 4000 квадратных метров, это немного меньше одного футбольного поля, а отличается этот магазин от аналогичного решения компании Amazon тем, что на товарах нет никаких специальных RFID-меток.

Вместо этого AiFi использует только видеокамеры, которых по всему магазину развешано более 200 штук.

 

Фото:   iphones.ru

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