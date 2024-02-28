В Китае впервые продемонстрировали междугородний полет на летающем такси Prosperity

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Китайская компания AutoFlight, которая разрабатывает электрические летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL), впервые продемонстрировала междугородний полет на летающем такси Prosperity, передает iphones.ru со ссылкой на Interesting Engineering.

Демонстрационный полет проходил между Шэньчжэнем и Чжухаем. Он занял 20 минут, за это время eVTOL пролетел 50 км в беспилотном режиме. Чтобы проехать аналогичное расстояние между этими городами на машине, потребуется 3 часа.

Глава AutoFlight Тянь Юй заявил, что компания ведет переговоры с властями Шэньчжэня и Чжухая об открытии специальных площадок, чтобы eVTOL регулярно летали между городами.

eVTOL можно использовать для пассажирских перевозок, туризма, логистики и экстренной помощи.

Компания Heli-Estern, которая занимается вертолетными перевозками в этом регионе, уже согласилась купить 100 Prosperity.

eVTOL могут преодолевать расстояния намного быстрее, чем автомобили, и при этом они не требуют серьезной инфраструктуры.

Фото: iphones.ru