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В Китае воспитательницу детского сада казнили за отравление 25 детей нитритом натрия

14 июля 2023 19:10
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25 детей госпитализировали с отравлением, один из них позже скончался в больнице.

В Китае казнили бывшую воспитательницу детского сада, которая отравила 25 детей нитритом натрия, сообщает РБК со ссылкой на The Paper. Такое решение принял Народный суд средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань.

Дело Ван Юнь, которая работала в детском саду «Мэнмэн», было начато еще в 2019 году. В ходе расследования выяснилось, что из-за конфликта с одним из преподавателей она решила отравить детей из его группы. Ван Юнь подсыпала нитрит натрия в кашу для детей, в результате 25 человек госпитализировали с отравлением, один из них позже скончался в больнице.

Следователи также выяснили, что в 2017 году женщина из-за ссоры подсыпала нитрит натрия в напиток своего мужа. В результате он получил отравление средней тяжести.

Как пишет Sohu, детский сад после массового отравления закрыли. Семья погибшего ребенка получила компенсацию в 5 тыс. юаней ($700).

 

Фото:    ru.freepik.com
 

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