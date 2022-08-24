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В Италии выявили первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян

24 августа 2022 23:59
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36-летний мужчина вернулся в Палермо в конце июня из Мадрида, где провел несколько дней.

Житель Сицилии оказался одновременно заражен коронавирусом, оспой обезьян и ВИЧ-инфекцией, передает ТАСС. Как сообщает в среду газета Palermo Today, об этом рассказали врачи из больниц в Палермо и Катании, где занимались этим случаем еще в конце июня - начале июля.

Как пишет издание, 36-летний мужчина вернулся в Палермо в конце июня из Мадрида, где провел несколько дней.  Вскоре у него появились такие симптомы, как температура, головная боль и воспаление горла. Тест на коронавирус дал положительный результат, но состояние больного не вызывало опасений. Однако на теле мужчины начала появляться сыпь, характерная для оспы обезьян. После проведенных анализов подтвердился и этот анализ. Когда выяснилось, что у итальянца был незащищенный гомосексуальный контакт, у него взяли анализ на ВИЧ, который также дал положительный результат. Газета уточняет, что предыдущий подобный анализ осенью 2021 года дал отрицательный результат.

Как пишет профильный журнал Journal of Infection, где размещена публикация об этом случае, первом в медицинской практике, в 2019 году заразившийся мужчина лечился от сифилиса. Пациент также страдает биполярным расстройством и принимает соответствующие лекарства.

По данным Il Messaggero, мужчина вылечился от коронавирусной инфекции и оспы обезьян, проведя около недели в больнице под наблюдением.

 

Фото:    ru.freepik.com

 

 

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